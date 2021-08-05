Аналитики заявили о росте спроса на аренду жилья в Тюмени

Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» заявили о росте спроса на аренду жилья в Тюмени.

Об этом сообщает URA.RU.

«В Тюмени значения спроса на долгосрочную аренду квартир превысили аналогичные показатели 2020 года в 1,6 раза. При этом арендовать жильё в городе можно было в среднем за 17 тыс. рублей в месяц», — заявили в пресс-службе сервиса.

Как заявил руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости «Авито» Сергей Хахулин, сейчас самое удачное время, чтобы сдать пустующее жильё.

По словам эксперта, в августе — октябре прогнозируется традиционный рост спроса в сегменте долгосрочной аренды квартир, связанный с началом делового сезона.

«В это же время начнёт постепенно увеличиваться объём предложения: на рынок будут выходить собственники, желающие компенсировать расходы на ипотеку», — отметил он.

Хахулин добавил, что в поиске новых арендаторов будут заинтересованы и владельцы, желающие повысить стоимость аренды, но не сумевшие договориться о новых условиях оплаты с текущими арендаторами.

Ранее, как сообщала газета «Известия», интерес ипотечных заёмщиков в России сместился в сторону вторичного рынка, заявили в крупнейших банках. Так, доля обращений за ссудой для приобретения готового жилья выросла на 10—20 п. п.