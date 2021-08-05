В Тюмени перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, совершённом в 2008 году

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В Тюмени перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, покушении на убийство двух лиц, незаконном хранении оружия и сбыте наркотических средств в крупном размере.
В Тюмени перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, совершённом в 2008 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК России.

По информации следствия, в феврале 2008 года фигурант застрелил своего племянника, который жил с родителями в частном доме. Поводом стал ранее произошедший конфликт. Родители жертвы получили ранения. Злоумышленник скрылся.

Было возбуждено уголовное дело, но задержать фигуранта не удалось. В 2019 году в Омске он был осуждён за преступление, связанное с незаконным сбытом наркотиков.

«У него были получены отпечатки пальцев рук, которые совпали с отпечатками, обнаруженными в ходе осмотра места преступления, совершённого в городе Тюмени в 2008 году», — пояснили в ведомстве.

Как оказалось, мужчина в 2008 году бежал в Омск, где жил по поддельному паспорту.

Обвиняемого доставили в Тюмень, где и будет решаться вопрос об утверждении обвинительного заключения.

Ранее Newinform сообщал, что в Бурятии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое было совершено в 2001 году.

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