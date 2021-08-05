В Москве построили более 30 социальных объектов с начала года

В Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Бочкарёв, строительство соцобъектов остаётся приоритетным направлением развития столицы.

С начала года построили 11 детсадов, шесть школ, три медучреждения, два культурных объекта и десять спортивных сооружений.

«Благодаря столь высоким темпам строительства Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по показателю пешеходной доступности школ и детских садов. За последние годы социальные объекты стали ближе к горожанам в 75% городских районов», — сказал Бочкарёв.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о влиянии пандемии на строительную отрасль.