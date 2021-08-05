На Кубани рассказали о ситуации с загруженностью отелей в регионе

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В администрации Краснодарского края рассказали о ситуации с загруженностью отелей в регионе.
На Кубани рассказали о ситуации с загруженностью отелей в регионе
  • РИА Новости

«В августе, несмотря на ужесточившиеся правила заселения, сохраняется высокая загруженность гостиничного фонда всех основных курортных территорий Краснодарского края», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.

Отмечается, что «заполняемость средств размещения в Сочи сейчас составляет 77%, в Анапе — 80%, в Геленджике — 86%».

Ранее председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев в беседе с «Невскими новостями» рассказал о влиянии пандемии на туротрасль.

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