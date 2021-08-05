В Национальном автомобильном союзе прокомментировали ситуацию на российском авторынке

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал ситуацию на российском авторынке.

«Продавцы диктуют свои правила и навязывают покупку дополнительного оборудования на существенные суммы», — заявил он в беседе с «Общественной службой новостей».

По его словам, дилерам с каждым месяцем будет всё труднее.

«Потому что сейчас они, конечно, получают существенную прибыль, но люди раздражены подобным поведением дилеров, они перестают им доверять», — считает Шапарин.

Как отметил эксперт, также наблюдается ускоренный процесс перевода продаж в онлайн.

Ранее Inforeactor сообщал, что средняя цена на новый легковой автомобиль в России составила 1 886 000 рублей по итогам первой половины текущего года, что на 12,5% выше аналогичного периода 2020-го.