В Петербурге планируется установить монумент в память о морских пехотинцах и десантниках

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В Санкт-Петербурге в честь павших в локальных войнах морских пехотинцев и десантников планируют установить новый памятник.
В Петербурге планируется установить монумент в память о морских пехотинцах и десантниках
  • © Фонд «Возрождение»

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на президента фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение» Вячеслава Громова.

«Мы не говорим о том, что надо забыть о подвиге наших отцов и дедов во время Великой Отечественной войны, но надо понимать, что по-настоящему война не закончилась. И, казалось бы, в мирное время наши воины гибли за Отечество в локальных войнах. Афганская война, Северный Кавказ, Югославия… Их подвиг мы тоже не должны забывать», — сказал он.

По словам Громова, памятник может быть выполнен в виде БТР-60 — боевой машины, которая защищала бойцов во всех локальных войнах минувших лет. 

В августе 2015 года представители духовенства на сороковой день после гибели 24 десантников учебного центра ВДВ под обрушившейся казармой в Омске заложили часовню.

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