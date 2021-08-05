Около 400 жителей Севастополя нуждаются в переселении из аварийного жилья

В Севастополе остаются актуальными вопросы реализации программы по переселению из аварийного жилья, заявил глава прокуратуры города Марк Большедворский.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На сегодняшний день по программе «Жилище» со сроком исполнения 2024 год необходимо расселить 381 гражданина из 137 помещений», — сказал Большедворский на коллегии прокуратуры города.

Он отметил, что аварийные дома, из которых предполагается переселить людей, подлежат сносу — работы проведены на данный момент только в отношении восьми из 22 объектов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что ущерб от обильных осадков которые вызвали подтопления в ряде районов Крыма, оценивается в 4,6 млрд рублей. По его словам, в данную сумму входит ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья, ремонт дорог.