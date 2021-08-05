Около 400 жителей Севастополя нуждаются в переселении из аварийного жилья

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В Севастополе остаются актуальными вопросы реализации программы по переселению из аварийного жилья, заявил глава прокуратуры города Марк Большедворский.
Около 400 жителей Севастополя нуждаются в переселении из аварийного жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На сегодняшний день по программе «Жилище» со сроком исполнения 2024 год необходимо расселить 381 гражданина из 137 помещений», — сказал Большедворский на коллегии прокуратуры города.

Он отметил, что аварийные дома, из которых предполагается переселить людей, подлежат сносу — работы проведены на данный момент только в отношении восьми из 22 объектов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что ущерб от обильных осадков которые вызвали подтопления в ряде районов Крыма, оценивается в 4,6 млрд рублей. По его словам, в данную сумму входит ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья, ремонт дорог.

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