Около 400 жителей Севастополя нуждаются в переселении из аварийного жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«На сегодняшний день по программе «Жилище» со сроком исполнения 2024 год необходимо расселить 381 гражданина из 137 помещений», — сказал Большедворский на коллегии прокуратуры города.
Он отметил, что аварийные дома, из которых предполагается переселить людей, подлежат сносу — работы проведены на данный момент только в отношении восьми из 22 объектов.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что ущерб от обильных осадков которые вызвали подтопления в ряде районов Крыма, оценивается в 4,6 млрд рублей. По его словам, в данную сумму входит ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья, ремонт дорог.