Специалист рассказал о преимуществах кнопочных телефонов

Директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал о преимуществах кнопочных телефонов.

«С точки зрения безопасности можно сказать, что смартфон — это локальное устройство, которое имеет доступ к фотографиям и различному контенту, к банковским данным. А кнопочный телефон — это обыкновенная «звонилка», не имеющая дополнительных возможностей и конфиденциальной информации о владельце», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, смартфон необходимо заряжать чуть ли не два раза в день, а кнопочное устройство способно работать несколько дней на одном заряде.

По словам Кускова, часть людей используют и будут использовать такие телефоны.

«Если взять продажи сотовых телефонов по России, то где-то порядка 25% людей используют кнопочные устройства», — сообщил он.

В их число входят и частные лица, которые заменяют таким образом стационарный телефон, чтобы платить меньше за услуги связи, и бизнес-компании, которые используют кнопочный телефон для рабочих целей, заключил специалист.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.