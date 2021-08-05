В Ленобласти выделили дополнительные средства на достройку проблемных ЖК

Власти Ленобласти выделили дополнительные средства из бюджета в размере 900 млн рублей на достройку проблемных объектов после заключения соглашения с Фондом защиты прав дольщиков.

Об этом сообщает портал «Невские новости».

Таким образом Ленобласть поможет нуждающимся в достройке ЖК в соответствии с гарантийными письмами от 2021 года исходя из решения наблюдательного совета фонда. По условиям заключённого дополнительного соглашения, общая сумма инвестиций составляет 4,5 млрд рублей.

При этом новые объекты в договор не входят — они станут частью следующего соглашения, когда в Минфине одобрят кредит для новых решений.

В июле стало известно, что перед судом Сочи предстанет банда застройщиков, которые обманули дольщиков ЖК «Туапсинский», а также апарт-комплексов «Фазотрон» и «Горизонт». Как сообщает портал «Юга.ру», с июня 2013 по август 2017 года банда из шести жителей Сочи и Подмосковья якобы строила в Сочи два апарт-отеля. Для этих целей застройщики привлекли 3,4 млрд рублей, взятых у 949 дольщиков.