Путин вызвал министра транспорта в Кремль

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, которое проходило в режиме видеосвязи, пригласил министра транспорта России Виталия Савельева лично приехать в Кремль.

Как сообщает ТАСС, во время совещания Савельев попросил Путина поддержать законопроект о переводе путевых листов в электронную форму при перевозке пассажиров и грузов, отметив, что соответствующий проект позволит перевести более 2 млрд путевых листов в электронный вид. По словам министра, вкупе с запланированной цифровизацией порядка 3 млрд транспортных накладных это позволит перевести в электронный вид 90% перевозочных документов.

«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим», — заявил Путин.

Президент добавил, что в данный момент находится в Кремле.