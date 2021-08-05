Путин вызвал министра транспорта в Кремль
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, во время совещания Савельев попросил Путина поддержать законопроект о переводе путевых листов в электронную форму при перевозке пассажиров и грузов, отметив, что соответствующий проект позволит перевести более 2 млрд путевых листов в электронный вид. По словам министра, вкупе с запланированной цифровизацией порядка 3 млрд транспортных накладных это позволит перевести в электронный вид 90% перевозочных документов.
«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим», — заявил Путин.
Президент добавил, что в данный момент находится в Кремле.