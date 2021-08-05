Путин высказался о росте среднегодовой температуры в России

Российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства высказался о росте среднегодовой температуры в России.

«Мы завтра на отдельном совещании будем заниматься вопросами борьбы с пожарами, с паводками», — заявил президент.

По его словам, «всё это в значительной степени связано с изменением климата — глобального и в нашей стране».

«Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении», — заявил Путин.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.