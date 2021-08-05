Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру из-за инцидента в региональном управлении ПФР

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что планирует обратиться в прокуратуру для проверки возможного осквернения памяти о Великой Отечественной войне со стороны сотрудников одного из краснодарских управлений Пенсионного фонда России.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Приказ Минтруда от 22 декабря 2020 года вдвое сократил сроки хранения выплатных дел в ПФР — с 40 до 20 лет. В результате в 2021-м на ликвидацию отправили документы на граждан, умерших до 2000 года, в том числе материалы участников войны.

Дело о выплате пенсии может содержать до 20 документов, в том числе похоронки на погибших бойцов, чьи вдовы получали пенсионные выплаты, данные о ранениях ветеранов, справки, приказы, наградные листы.

В официальном ответе из межрайонного управления ПФР по Краснодарскому краю на запрос Татьяны Макаренко говорится, что после действий сотрудников выплатные дела отправили на завод, где макулатуру используют для производства туалетной бумаги. Женщина искала дело своего прадеда Николая Макаренко, но оно было уничтожено согласно приказу Минтруда.

К Хинштейну обратились общественники и историки-архивисты, после чего депутат написал в ПФР. В конце июля процесс утилизации документов приостановили.

В ПФР также попросили парламентариев принять участие в формировании спецкомиссии, которая должна будет разобраться, как не допустить бездумной утилизации материалов в будущем. В состав комиссии войдут представители самого фонда, а также представители Росархива, общественных организаций по сохранению исторической памяти, учёные и эксперты.

«Прежде всего надо будет определить, какие именно выплатные дела следует сохранять. Речь идёт не обо всех делах, разумеется, это прежде всего должны быть данные ветеранов и тружеников тыла. Далее предстоит определить, как именно они будут сохраняться», — сказал Хинштейн.

По его словам, возможны варианты: создание цифровой базы данных, передача дел в музейные архивы, передача документов в семьи.