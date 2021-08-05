В отношении закурившей на рейсе Бодрум — Москва завели уголовное дело

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Уголовное дело возбудили в отношении женщины, закурившей на рейсе Бодрум — Москва. Об этом сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
В отношении закурившей на рейсе Бодрум — Москва завели уголовное дело
  • РИА Новости

По её словам, пассажирка была пьяна, нарушала общественный порядок и курила. Прибывшие на борт полицейские предложили ей проследовать в дежурную часть в кресле для людей с ограниченными возможностями из-за повреждённой ноги, однако она начала их публично оскорблять, громко кричать, размахивать руками.

Дело заведено по ст. 319 УК («Оскорбление представителя власти»), проинформировали в ведомстве.

Ранее МВД сообщило, что нарушительницу привлекли к административной ответственности по статье КоАП о мелком хулиганстве.

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