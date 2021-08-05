В отношении закурившей на рейсе Бодрум — Москва завели уголовное дело
- РИА Новости
По её словам, пассажирка была пьяна, нарушала общественный порядок и курила. Прибывшие на борт полицейские предложили ей проследовать в дежурную часть в кресле для людей с ограниченными возможностями из-за повреждённой ноги, однако она начала их публично оскорблять, громко кричать, размахивать руками.
Дело заведено по ст. 319 УК («Оскорбление представителя власти»), проинформировали в ведомстве.
Ранее МВД сообщило, что нарушительницу привлекли к административной ответственности по статье КоАП о мелком хулиганстве.