В отношении закурившей на рейсе Бодрум — Москва завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении женщины, закурившей на рейсе Бодрум — Москва. Об этом сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

По её словам, пассажирка была пьяна, нарушала общественный порядок и курила. Прибывшие на борт полицейские предложили ей проследовать в дежурную часть в кресле для людей с ограниченными возможностями из-за повреждённой ноги, однако она начала их публично оскорблять, громко кричать, размахивать руками.

Дело заведено по ст. 319 УК («Оскорбление представителя власти»), проинформировали в ведомстве.

Ранее МВД сообщило, что нарушительницу привлекли к административной ответственности по статье КоАП о мелком хулиганстве.



