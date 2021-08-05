В деле задержанного в Подмосковье за подготовку теракта нашли новые эпизоды

Следственный комитет выявил новые эпизоды по делу задержанного в Московской области за подготовку теракта. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении гражданина одного из соседних государств по факту его участия в международной террористической организации ИГ* (ч. 2 ст. 205.5 УК), установлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он подозревается в подготовке к теракту путём подрыва самодельного взрывного устройства, а также в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической деятельности на территории России в интересах ИГ.

По данным следствия, вступив в ИГ, фигурант прошёл обучение путём изучения отправленных ему экстремистом-вербовщиком видеороликов. Согласно заключению эксперта, данные ролики «являются пригодными для изготовления взрывных устройств».

9 июля сообщалось о задержании в Подмосковье боевика ИГ за подготовку теракта.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.