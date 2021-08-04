В Москве более 200 человек выдвинули свои кандидатуры на выборы в Госдуму
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«По округам Москвы 174 кандидата выдвинуто партиями; 30 — являются самовыдвиженцами», — передаёт ТАСС слова Шапошникова.
Он заявил, что этап сбора подписей в поддержку кандидатов в депутаты Госдумы завершился.
По словам Шапошникова, в ближайшие десять дней станет известно, сколько всего кандидатов смогут побороться за мандаты.
Ранее сообщалось, что на довыборах в Мосгордуму прошли регистрацию 22 кандидата.