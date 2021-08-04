В Москве более 200 человек выдвинули свои кандидатуры на выборы в Госдуму

Более 170 кандидатов в депутаты выдвинуты в Госдуму политическими партиями, ещё 30 кандидатов в Москве — самовыдвиженцы. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«По округам Москвы 174 кандидата выдвинуто партиями; 30 — являются самовыдвиженцами», — передаёт ТАСС слова Шапошникова.

Он заявил, что этап сбора подписей в поддержку кандидатов в депутаты Госдумы завершился.

По словам Шапошникова, в ближайшие десять дней станет известно, сколько всего кандидатов смогут побороться за мандаты.

Ранее сообщалось, что на довыборах в Мосгордуму прошли регистрацию 22 кандидата.