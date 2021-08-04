В Краснодарском крае рассказали о развитии санаторно-курортного комплекса
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«Безусловно, развитие таких направлений, как туризм и оздоровление, всегда были приоритетом нашей работы. Санаторно-курортный комплекс по праву считается одной из базовых отраслей экономики края. Он даёт работу многим сотням тысяч людей, является одним из доноров краевого бюджета», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, даже в непростой прошлый год от предприятий отрасли поступило в консолидированный бюджет региона 8,8 млрд рублей.
«Пандемия стала серьёзной проверкой на прочность для всей санаторно-курортной сферы. Тем не менее в 2020 году Кубань посетили более 12 млн туристов», — сказал Бурлачко.
Он также отметил, что за пять месяцев с начала 2021 года в регионе побывали свыше 3 млн человек.
Новшеством этого года Бурлачко назвал туры, во время которых проходят реабилитацию переболевшие коронавирусом.
Председатель кубанского заксобрания добавил, что в настоящее время регион по максимуму использует свой туристский потенциал.
Ранее председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев в беседе с «Невскими новостями» рассказал о влиянии пандемии на туротрасль.