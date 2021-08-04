В России новые автомобили подорожали примерно на 12,5%

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Средняя цена на новый легковой автомобиль в России составила 1 886 000 рублей по итогам первой половины текущего года, что на 12,5% выше аналогичного периода 2020-го.
В России новые автомобили подорожали примерно на 12,5%
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что средняя стоимость иномарок в январе — июне 2021 года года составила 2 246 000 рублей, а машин российского производства — 782 000 рублей.

Кроме того, в годовом соотношении иномарки подорожали на 14,4%, а российские модели — на 11,6%.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору автомобиля с пробегом.

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