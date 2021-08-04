В России новые автомобили подорожали примерно на 12,5%
- РИА Новости
Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».
Отмечается, что средняя стоимость иномарок в январе — июне 2021 года года составила 2 246 000 рублей, а машин российского производства — 782 000 рублей.
Кроме того, в годовом соотношении иномарки подорожали на 14,4%, а российские модели — на 11,6%.
Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору автомобиля с пробегом.