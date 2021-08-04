В Калининграде автомобиль Mercedes вылетел на тротуар и сбил пешехода

В Калининграде на улице Фрунзе автомобиль Mercedes вылетел на тротуар и сбил пешехода.

Как пишет «Янтарный край», Lada под управлением 36-летнего водителя, совершая левый поворот, по касательной столкнулась с Mercedes, за рулём которого был 22-летний мужчина.

Mercedes, выехав на тротуар, сбил женщину 1936 года рождения. Она умерла на месте ДТП. Госпитализированы водитель Mercedes и женщина 1954 года рождения.

Отмечается, что и. о. прокурора Ленинградского района незамедлительно выехал на место происшествия.

В СУ СК по Калининградской области сообщили, что, по имеющимся данным, 22-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на тротуар в районе минирынка на пересечении улиц Фрунзе и 9 Апреля в Калининграде, где сбил пожилую женщину, которая умерла на месте от полученных травм.

Как пишет Life.ru со ссылкой на источник, в результате аварии пострадали три человека.