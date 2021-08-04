В Севастополе спасатели подняли со дна моря порядка 250 снарядов

Со дна бухты Гильзовая у мыса Фиолент в Севастополе подняли 247 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

«Предметы по морю доставили в бухту Голубая. Там их вынесли на берег и погрузили на борт спецтранспорта, который вывез их к месту временного хранения», — сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Отмечается, что уничтожение военных артефактов будет произведено в ближайшее время.

В общей сложности из бухты в 2021 году было поднято 1255 боеприпасов: артиллерийские снаряды, взрыватели и миномётные мины, ручные гранаты.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что со дна бухты в Крыму подняли почти 250 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.