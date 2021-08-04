Психолог рассказала об оптимальном возрасте для вступления в брак

Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала об оптимальном возрасте для вступления в брак.

«По статистике, вторые браки чаще всего бывают крепче и счастливее первых, так как человек, вступающий во второй брак, уже не совершит былых ошибок, у него уже есть определённый жизненный опыт, которым он будет руководствоваться. Если не учитывать психологический возраст, который для каждого человека свой, то оптимальный возраст для заключения брака — от 30 до 37 лет», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, в этом возрасте люди точно знают, чего хотят от себя и от жизни, а в браке уже не станут учитывать только интересы и сексуальную совместимость, так как брак — это ещё и быт, конфликты, финансы, компромиссы и полноценное доверие партнёру.

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.