Психолог рассказала об оптимальном возрасте для вступления в брак

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Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала об оптимальном возрасте для вступления в брак.
Психолог рассказала об оптимальном возрасте для вступления в брак
  • Pixabay

«По статистике, вторые браки чаще всего бывают крепче и счастливее первых, так как человек, вступающий во второй брак, уже не совершит былых ошибок, у него уже есть определённый жизненный опыт, которым он будет руководствоваться. Если не учитывать психологический возраст, который для каждого человека свой, то оптимальный возраст для заключения брака — от 30 до 37 лет», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, в этом возрасте люди точно знают, чего хотят от себя и от жизни, а в браке уже не станут учитывать только интересы и сексуальную совместимость, так как брак — это ещё и быт, конфликты, финансы, компромиссы и полноценное доверие партнёру.

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.

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