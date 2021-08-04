На оскорбившую полицейских в Шереметьеве женщину завели дело

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На женщину, оскорбившую полицейских в московском аэропорту Шереметьево, завели дело.
На оскорбившую полицейских в Шереметьеве женщину завели дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что в ходе мониторинга СМИ был «выявлен видеосюжет, вызвавший широкий общественный резонанс, на котором женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушает общественный порядок в зале вылета столичного аэропорта Шереметьево».

В сообщении говорится, что женщина вела себя вызывающе и неадекватно.

«При доставлении в дежурную часть правонарушительница неоднократно оскорбила стражей порядка, в этой связи Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК России (оскорбление представителя власти)», — говорится в материале.

Ранее ФАН сообщало, что пассажирка бизнес-класса в состоянии алкогольного опьянения покурила в салоне самолёта и была задержана правоохранителями в аэропорту Шереметьево.

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