В «Турпомощи» рассказали о направлениях, доступных для россиян
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В беседе с Nation News он напомнил, что в скором времени открывается Египет.
«Да, для августа не самое популярное направление, но тем не менее. Открывается Доминикана, это дальше и дороже, чем Турция, но направление достаточно популярное, особенно в осенне-зимний период», — заявил эксперт.
По его словам, Турцию ждёт повышение спроса по мере решения «пожарного вопроса», и начало осени — всё ещё благоприятный период для посещения страны.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с «Известиями» рассказал, что в десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация с пожарами и задымлением стабильная, угрозы безопасности туристов на данный момент нет.