В «Турпомощи» рассказали о направлениях, доступных для россиян

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о направлениях, доступных для россиян.

В беседе с Nation News он напомнил, что в скором времени открывается Египет.

«Да, для августа не самое популярное направление, но тем не менее. Открывается Доминикана, это дальше и дороже, чем Турция, но направление достаточно популярное, особенно в осенне-зимний период», — заявил эксперт.

По его словам, Турцию ждёт повышение спроса по мере решения «пожарного вопроса», и начало осени — всё ещё благоприятный период для посещения страны.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с «Известиями» рассказал, что в десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация с пожарами и задымлением стабильная, угрозы безопасности туристов на данный момент нет.