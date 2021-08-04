В «Турпомощи» рассказали о направлениях, доступных для россиян

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Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о направлениях, доступных для россиян.
В «Турпомощи» рассказали о направлениях, доступных для россиян
  • Pixabay

В беседе с Nation News он напомнил, что в скором времени открывается Египет.

«Да, для августа не самое популярное направление, но тем не менее. Открывается Доминикана, это дальше и дороже, чем Турция, но направление достаточно популярное, особенно в осенне-зимний период», — заявил эксперт.

По его словам, Турцию ждёт повышение спроса по мере решения «пожарного вопроса», и начало осени — всё ещё благоприятный период для посещения страны.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с «Известиями» рассказал, что в десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация с пожарами и задымлением стабильная, угрозы безопасности туристов на данный момент нет.

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