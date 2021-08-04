Самолёт Ан-12 вынужденно приземлился в аэропорту Перми
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Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«Руководителем полётов аэропорта объявлена тревога, к месту посадки направлена аварийно-спасательная команда. Посадка самолёта прошла в штатном режиме в 15:02, после чего объявлен отбой тревоги», — говорится в пресс-релизе ведомства.
На борту находились восемь членов экипажа, пострадавших нет. На место выехала следственно-оперативная группа. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.