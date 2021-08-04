Самолёт Ан-12 вынужденно приземлился в аэропорту Перми

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В Перми незапланированно приземлился Ан-12, выполнявший рейс по маршруту Иваново — Нижневартовск. По предварительным данным, у самолёта отказал первый двигатель.
Самолёт Ан-12 вынужденно приземлился в аэропорту Перми
  • Pixabay

Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«Руководителем полётов аэропорта объявлена тревога, к месту посадки направлена аварийно-спасательная команда. Посадка самолёта прошла в штатном режиме в 15:02, после чего объявлен отбой тревоги», — говорится в пресс-релизе ведомства.

На борту находились восемь членов экипажа, пострадавших нет. На место выехала следственно-оперативная группа. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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