В АТОР рассказали о ситуации с выездным туризмом

Короткая ссылка
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о ситуации с выездным туризмом
В АТОР рассказали о ситуации с выездным туризмом
  • Pixabay

«В совокупности по выездному туризму мы оцениванием прирост <…> в 10—15% по отношению к 2020 году... В конце сентября будем подводить окончательные цифры, картина будет яснее», — цитирует ТАСС Ломидзе.

По её словам, «прирост мог бы составить больше, если бы (был. — RT) немного другой объём перевозки и на немного других условиях».

«Мы могли бы достичь показателей 2019 года, если бы не решения по Краснодарскому краю и если бы не периодически вводимые ограничения в разных регионах, что влияло на планы туристов, хотя, конечно, в количественном отношении больше существенное влияние оказал Краснодарский край», — добавила она.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить