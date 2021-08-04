В АТОР рассказали о ситуации с выездным туризмом

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о ситуации с выездным туризмом

«В совокупности по выездному туризму мы оцениванием прирост <…> в 10—15% по отношению к 2020 году... В конце сентября будем подводить окончательные цифры, картина будет яснее», — цитирует ТАСС Ломидзе.

По её словам, «прирост мог бы составить больше, если бы (был. — RT) немного другой объём перевозки и на немного других условиях».

«Мы могли бы достичь показателей 2019 года, если бы не решения по Краснодарскому краю и если бы не периодически вводимые ограничения в разных регионах, что влияло на планы туристов, хотя, конечно, в количественном отношении больше существенное влияние оказал Краснодарский край», — добавила она.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.