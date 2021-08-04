В Забайкалье частично восстановили движение на месте схода грузовых вагонов
- РИА Новости
«Восстановлено движение поездов по одному пути перегона Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в результате столкновения двух грузовых составов и последующего схода десяти вагонов обоих поездов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, задержанные пассажирские поезда сообщением Москва — Владивосток и Самара — Владивосток отправлены по маршруту следования.
Восстановительные работы продолжаются, в них участвуют 340 сотрудников путевого комплекса.
Ранее сообщалось, что на месте происшествия произошёл разлив авиационного топлива из цистерн.