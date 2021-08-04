В Забайкалье частично восстановили движение на месте схода грузовых вагонов

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Ремонтные бригады РЖД восстановили движение по одному пути на перегоне Алеур — Бушулей, где после столкновения грузовых составов с рельсов сошли десять вагонов. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.
В Забайкалье частично восстановили движение на месте схода грузовых вагонов
  • РИА Новости

«Восстановлено движение поездов по одному пути перегона Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в результате столкновения двух грузовых составов и последующего схода десяти вагонов обоих поездов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанные пассажирские поезда сообщением Москва — Владивосток и Самара — Владивосток отправлены по маршруту следования.

Восстановительные работы продолжаются, в них участвуют 340 сотрудников путевого комплекса. 

Ранее сообщалось, что на месте происшествия произошёл разлив авиационного топлива из цистерн.

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