В Забайкалье 10 вагонов сошли с рельсов

В Забайкальском крае на перегоне Алеур — Бушулей после столкновения двух грузовых составов 10 вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

«3 августа в 22:40 мск на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава», — говорится в сообщении. В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов. Как уточняется, движение на перегоне временно приостановлено. Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае на перегоне Урюм — Нанагры сошли с рельсов 34 вагона двух грузовых поездов.