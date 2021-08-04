В Забайкалье 10 вагонов сошли с рельсов

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В Забайкальском крае на перегоне Алеур — Бушулей после столкновения двух грузовых составов 10 вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

«3 августа в 22:40 мск на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава», — говорится в сообщении.

В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов.

Как уточняется, движение на перегоне временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае на перегоне Урюм — Нанагры сошли с рельсов 34 вагона двух грузовых поездов.

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