В Москве благоустроят территории возле станций Минская и Матвеевская

В Москве утвердили проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к строящейся станции Минская и действующей станции Матвеевская Киевского направления МЖД.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

В настоящее время между станциями Очаково и Поклонная строят станцию Минская и реконструируют станцию Матвеевская. Работы должны быть завершены в 2021—2022 годах.

Рядом со станциями появятся дополнительные остановки наземного транспорта, площадки для парковки и проката велосипедов.

Благоустройство территории — часть проекта запуска линии МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство Большой кольцевой линии метро планируют завершить к 2024 году.