В Москве благоустроят территории возле станций Минская и Матвеевская
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
В настоящее время между станциями Очаково и Поклонная строят станцию Минская и реконструируют станцию Матвеевская. Работы должны быть завершены в 2021—2022 годах.
Рядом со станциями появятся дополнительные остановки наземного транспорта, площадки для парковки и проката велосипедов.
Благоустройство территории — часть проекта запуска линии МЦД-4 «Киевско-Горьковский».
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство Большой кольцевой линии метро планируют завершить к 2024 году.