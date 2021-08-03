Во Всероссийском союзе страховщиков рассказали о правах туристов на страховое возмещение после ДТП

Руководитель группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева рассказала о правах туристов на страховое возмещение после ДТП.

Страховка покрывает экстренные неотложные ситуации, связанные со здоровьем, такие как острое заболевание или обострение хронического заболевания, травмы. В список входят и травмы, полученные в результате ДТП, уточнила Алчеева в беседе с «Российской газетой».

«Основная нагрузка на туристический страховой полис — это помощь в организации оплаты медицинских услуг, медико-транспортных услуг и возвращение в Россию», — заявила она.

Страховая компания поможет оплатить лечение и приобрести билет на самолёт, если турист пропустил свой рейс, если был в больнице. Также оказывается помощь в репатриации тела погибшего.

Организованным туристам необходимо обращаться к туроператорам. Самостоятельным туристам, имеющим туристическую медстраховку, страховая компания также поможет пройти лечение и вернуться.

Ранее стало известно, что трое россиян погибли и пять пострадали в ДТП на юге Турции.