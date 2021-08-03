Во Всероссийском союзе страховщиков рассказали о правах туристов на страховое возмещение после ДТП

Короткая ссылка
Руководитель группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева рассказала о правах туристов на страховое возмещение после ДТП.
Во Всероссийском союзе страховщиков рассказали о правах туристов на страховое возмещение после ДТП
  • Pixabay

Страховка покрывает экстренные неотложные ситуации, связанные со здоровьем, такие как острое заболевание или обострение хронического заболевания, травмы. В список входят и травмы, полученные в результате ДТП, уточнила Алчеева в беседе с «Российской газетой».

«Основная нагрузка на туристический страховой полис — это помощь в организации оплаты медицинских услуг, медико-транспортных услуг и возвращение в Россию», — заявила она.

Страховая компания поможет оплатить лечение и приобрести билет на самолёт, если турист пропустил свой рейс, если был в больнице. Также оказывается помощь в репатриации тела погибшего.

Организованным туристам необходимо обращаться к туроператорам. Самостоятельным туристам, имеющим туристическую медстраховку, страховая компания также поможет пройти лечение и вернуться.

Ранее стало известно, что трое россиян погибли и пять пострадали в ДТП на юге Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить