На Ямале открыт приём заявок на конкурс добровольческих инициатив

Короткая ссылка
На Ямале лучшие волонтёрские проекты в четырёх номинациях поддержат грантами до 500 тыс. рублей. Общий фонд конкурса — 3 млн рублей.
На Ямале открыт приём заявок на конкурс добровольческих инициатив
  • Pixabay

Как сообщает «Ямал-Медиа», стать участниками могут как некоммерческие организации (НКО), так и жители региона.

Заявки будут принимать до 21 августа, победителей назовут в конце месяца. Реализовать идеи авторам необходимо будет до декабря. В числе самых популярных направлений — экология и инклюзивные проекты.

Конкурс проводят во второй раз. В прошлом году 15 волонтёрских инициатив получили 5,5 млн рублей.

Ранее НСН проинформировала, что в мае состоялся приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить