На Ямале открыт приём заявок на конкурс добровольческих инициатив

На Ямале лучшие волонтёрские проекты в четырёх номинациях поддержат грантами до 500 тыс. рублей. Общий фонд конкурса — 3 млн рублей.

Как сообщает «Ямал-Медиа», стать участниками могут как некоммерческие организации (НКО), так и жители региона.

Заявки будут принимать до 21 августа, победителей назовут в конце месяца. Реализовать идеи авторам необходимо будет до декабря. В числе самых популярных направлений — экология и инклюзивные проекты.

Конкурс проводят во второй раз. В прошлом году 15 волонтёрских инициатив получили 5,5 млн рублей.

Ранее НСН проинформировала, что в мае состоялся приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций.