В Калининградской области выявили нарушения при обеспечении безопасности на пляжах

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В Калининградской области межрайонная прокуратура выявила нарушения при обеспечении безопасности пребывания граждан на водных объектах.
В Калининградской области выявили нарушения при обеспечении безопасности на пляжах
  • © Алексей Заливатский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на надзорное ведомство.

В частности, выяснилось, что на пляжах «Центральный» и «Южный» в Янтарном, на пляже у гостиницы «Гранд Палас» не обеспечена надлежащая работа спасательных постов.

Также не организовано оповещение отдыхающих о гидрометеообстановке.

Как отмечается, прокурор внёс соответствующие представления.

Ранее ОТР сообщало, что на Камчатке прошла экологическая акция «Чистый пляж».

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