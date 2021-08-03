В Калининградской области выявили нарушения при обеспечении безопасности на пляжах
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на надзорное ведомство.
В частности, выяснилось, что на пляжах «Центральный» и «Южный» в Янтарном, на пляже у гостиницы «Гранд Палас» не обеспечена надлежащая работа спасательных постов.
Также не организовано оповещение отдыхающих о гидрометеообстановке.
Как отмечается, прокурор внёс соответствующие представления.
Ранее ОТР сообщало, что на Камчатке прошла экологическая акция «Чистый пляж».