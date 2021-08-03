В Саратовской области завели дело по факту подделки справок об отсутствии COVID-19

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Представители отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Саратовской области пресекли деятельность злоумышленника, подделывавшего справки об отсутствии COVID-19.
В Саратовской области завели дело по факту подделки справок об отсутствии COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Подозреваемый искал клиентов, которым требовались справки об отрицательных результатах на коронавирус, после чего передавал их данные посредникам.

Так, готовые поддельные документы он продавал по цене от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

По предварительным данным, в мае — июне 2021 года справки таким образом получили по меньшей мере 100 человек.

По факту произошедшего заведено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве задержан подозреваемый в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации.

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