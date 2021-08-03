Юристы прокомментировали ситуацию с выплатами по долгам за ЖКХ

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Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин прокомментировал ситуацию с выплатами по долгам за ЖКХ.
Юристы прокомментировали ситуацию с выплатами по долгам за ЖКХ
  • АГН «Москва»

«Согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ, собственник обязан своевременно и полностью вносить плату за коммунальные и иные услуги вне зависимости от того, проживает ли он в своей недвижимости или нет», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если между собственниками не было заключено специальное соглашение о порядке уплаты платежей и не были разделены лицевые счета в соответствии с размерами долей, то платить будет тот, у кого приставы обнаружат средства, достаточные для погашения долга.

«Управляющая компания не имеет права на раздел лицевых счетов без согласия всех собственников», — сказал, в свою очередь, адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Ранее «Известия» сообщали, что по итогам первого полугодия 2021 года самой актуальной проблемой в сфере ЖКХ остался вопрос начисления платы за жилищно-коммунальные услуги — на это жаловались почти 16% россиян.

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