В ДТП в Красноярском крае один человек погиб и семеро пострадали

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Красноярском крае один человек погиб и ещё семь пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21093 при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21065. После этого ВАЗ-21093 съехал в правый по ходу движения кювет с последующим возгоранием», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ЧП произошло на 90-м километре автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21093 от полученных травм скончался на месте происшествия, а также пострадали четыре пассажира данного автомобиля», — добавили в МВД.

В автомобиле ВАЗ-21065 травмы получили водитель и два пассажира.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в результате столкновения трёх автомобилей на автодороге Черноморское — Евпатория в Крыму пострадали пять человек, в том числе трое детей.