Строительство ТПУ «Электрозаводская» планируют завершить в 2023 году

Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» планируют завершить в 2023 году.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Дептранса столицы.

«Он станет одним из крупнейших транспортных хабов в центре столицы и объединит станцию метро «Электрозаводская» синей линии, станцию Большой кольцевой линии, одноимённую станцию будущего МЦД-3, маршруты городских автобусов и электробусов, пешеходный мост через Яузу, который соединит Семёновскую и Рубцовскую набережные», — говорится в публикации департамента.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря открытию ТПУ поездки станут удобнее для 200 тыс. жителей районов Басманный и Соколиная Гора.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство Большой кольцевой линии метро планируют завершить к 2024 году.