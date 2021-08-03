В бухте Севастополя найдена бомба времён войны

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Специалисты инженерно-технической группы ОМОН Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю выполнили обследование осколочно-фугасной авиационной бомбы периода Великой Отечественной войны, обнаруженной в бухте Омега.
В бухте Севастополя найдена бомба времён войны
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Накануне в дежурную часть ОМОН (Севастополь) поступило сообщение, что в районе бухты Омега обнаружен подозрительный предмет цилиндрической формы. Взрывотехники Росгвардии установили, что это десятикилограммовая авиабомба АО-10 времён войны», — говорится в публикации.

Сотрудники Росгвардии обследовали боеприпас и передали его специалистам регионального управления МЧС для последующего уничтожения.

Как ранее сообщало ФАН, в Калининграде 16-летняя девушка пострадала от взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

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