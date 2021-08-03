В Томской области более 5,6 тысячи семей получают пособия на третьего ребёнка

Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребёнка и последующих детей получают более 5,6 тыс. семей Томской области, сообщили в администрации региона.

На эти цели за семь месяцев регион направил почти 370 млн рублей, пишет vtomske.ru.

Выплата осуществляется в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

«В Томской области пособие на третьего ребёнка получают 5647 семей. Количество многодетных семей, получающих детские пособия в размере прожиточного минимума, растёт в Томской области — ещё в марте их было 4650», — сообщили в администрации региона.

Размер такой выплаты составляет 12 927 рублей.

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