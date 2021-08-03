Названа самая популярная порода собак в России

В первом полугодии 2021 года самыми востребованными среди породистых собак на платформе «Авито» стали шпицы.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«На первом месте оказался шпиц, которого искали 10% пользователей. Продавать их стали на 22% чаще, а спрос остался на уровне прошлого года», — говорится в публикации.

Популярностью пользуются также йоркширские терьеры — 7% от общего спроса, чихуа-хуа (6,5%), немецкие овчарки (6,2%) и тойтерьеры (4%).

Отмечается, что наибольшим спросом тем не менее пользуются беспородные собаки: в первом полугодии 2021 года в разделе «Собаки» на «Авито» их искали 16% пользователей.

Ранее кинолог, владелец питомника восточноевропейских овчарок «Северная застава» Наталья Ильина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о правилах поведения при встрече с агрессивными собаками.