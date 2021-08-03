В АТОР назвали нормальной ситуацию с лесными пожарами в Турции

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, что в десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация с пожарами и задымлением стабильная, угрозы безопасности туристов на данный момент нет.

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

«По нашей сводке, из 125 лесных пожаров 117 потушено. Очаги возгорания есть в горах, в некоторых районах присутствует задымление. Но в десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация сейчас нормальная», — сказал Горин.

По его словам, от туристов, которые сейчас находятся на курортах, туроператоры получают единичные запросы на перемещение в другие отели.

Ранее в АТОР рассказали URA.RU, что, несмотря на лесные пожары неподалёку от популярных турецких курортов, российские туристы не собираются отменять поездки.