В АТОР назвали нормальной ситуацию с лесными пожарами в Турции

Короткая ссылка
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, что в десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация с пожарами и задымлением стабильная, угрозы безопасности туристов на данный момент нет.
В АТОР назвали нормальной ситуацию с лесными пожарами в Турции
  • Reuters
  • © Kenan Gurbuz

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

«По нашей сводке, из 125 лесных пожаров 117 потушено. Очаги возгорания есть в горах, в некоторых районах присутствует задымление. Но в десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация сейчас нормальная», — сказал Горин.

По его словам, от туристов, которые сейчас находятся на курортах, туроператоры получают единичные запросы на перемещение в другие отели.

Ранее в АТОР рассказали URA.RU, что, несмотря на лесные пожары неподалёку от популярных турецких курортов, российские туристы не собираются отменять поездки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить