В АТОР назвали нормальной ситуацию с лесными пожарами в Турции
- Reuters
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Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».
«По нашей сводке, из 125 лесных пожаров 117 потушено. Очаги возгорания есть в горах, в некоторых районах присутствует задымление. Но в десяти наиболее популярных прибрежных регионах Турции ситуация сейчас нормальная», — сказал Горин.
По его словам, от туристов, которые сейчас находятся на курортах, туроператоры получают единичные запросы на перемещение в другие отели.
Ранее в АТОР рассказали URA.RU, что, несмотря на лесные пожары неподалёку от популярных турецких курортов, российские туристы не собираются отменять поездки.