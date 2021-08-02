В Удмуртии завели дело по факту продажи поддельных справок о ПЦР-тестах

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В Удмуртии завели уголовное дело по факту незаконного изготовления и продажи поддельных справок о ПЦР-тестах и наличии антител к коронавирусу.
В Удмуртии завели дело по факту продажи поддельных справок о ПЦР-тестах
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Жительница Ижевска рассказывала о своих услугах в одной из групп в соцсетях. Фальшивки она изготавливала на съёмной квартире и продавала.

Изъяты компьютерная техника с электронными образцами поддельных документов, печати, бланки-заготовки, а также телефон подозреваемой, в котором содержалась переписка с покупателями.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве задержан подозреваемый в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации.

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