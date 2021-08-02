Эксперт оценил популярность тревел-блогинга

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Председатель Кинокомиссии Санкт-Петербургского городского отделения Русского географического общества (РГО) Александр Ингилевич оценил популярность тревел-блогинга.
Эксперт оценил популярность тревел-блогинга
  • Pixabay

По его словам, можно приехать в пригород и поделиться своими впечатлениями. Самое главное — аудитория, которая воспринимает информацию, заявил эксперт на пресс-конференции в медиацентре «Патриот», передаёт ФАН.

Ингилевич отметил популярность тревел-блогинга. Так, блогерская платформа сейчас получила большое развитие в сфере путешествий.

«Русскому географическому обществу не чужды новые веяния. Сейчас проводятся заседания в большом здании в онлайн-формате», — рассказал специалист.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

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