В Самарской области мост через реку открыли на полтора года раньше срока
- © пресс-служба губернатора Самарской области
Об этом пишет газета «Взгляд».
«Сотни тысяч жителей Самарской области, которые едут на работу, на отдых, на свои дачи, на протяжении десятилетий мечтали о новом мосте, стоя часами в пробках. А сегодня люди даже в час пик свободно проезжают его», — приводятся слова Азарова на сайте правительства региона.
Открытие нового моста позволит увеличить пропускную способность этого участка: она была более 4 тыс. автомобилей в сутки, а стала на 50% больше, отметил заместитель генерального директора подрядной организации Алексей Зотов.
Как ранее сообщали «Известия», вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти примут решение по строительству новой кольцевой линии в обход Санкт-Петербурга в течение двух месяцев.