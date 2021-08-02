В Самарской области мост через реку открыли на полтора года раньше срока

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через реку Сок. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» основные работы на объекте завершены на полтора года раньше намеченного срока.

Об этом пишет газета «Взгляд».

«Сотни тысяч жителей Самарской области, которые едут на работу, на отдых, на свои дачи, на протяжении десятилетий мечтали о новом мосте, стоя часами в пробках. А сегодня люди даже в час пик свободно проезжают его», — приводятся слова Азарова на сайте правительства региона.

Открытие нового моста позволит увеличить пропускную способность этого участка: она была более 4 тыс. автомобилей в сутки, а стала на 50% больше, отметил заместитель генерального директора подрядной организации Алексей Зотов.

Как ранее сообщали «Известия», вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти примут решение по строительству новой кольцевой линии в обход Санкт-Петербурга в течение двух месяцев.