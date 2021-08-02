В Самарской области мост через реку открыли на полтора года раньше срока

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через реку Сок. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» основные работы на объекте завершены на полтора года раньше намеченного срока.
В Самарской области мост через реку открыли на полтора года раньше срока
  • © пресс-служба губернатора Самарской области

Об этом пишет газета «Взгляд».

«Сотни тысяч жителей Самарской области, которые едут на работу, на отдых, на свои дачи, на протяжении десятилетий мечтали о новом мосте, стоя часами в пробках. А сегодня люди даже в час пик свободно проезжают его», — приводятся слова Азарова на сайте правительства региона.

Открытие нового моста позволит увеличить пропускную способность этого участка: она была более 4 тыс. автомобилей в сутки, а стала на 50% больше, отметил заместитель генерального директора подрядной организации Алексей Зотов.

Как ранее сообщали «Известия», вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти примут решение по строительству новой кольцевой линии в обход Санкт-Петербурга в течение двух месяцев.

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