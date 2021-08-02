На Кубани проверяют сообщения о смерти семьи после вакцинации

Министерство здравоохранения Краснодарского края проверит обстоятельства вакцинации семьи, якобы умершей после прививки от коронавируса. Об этом сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

«Министерство здравоохранения Краснодарского края тоже подключено к этой задаче и сейчас полностью анализирует все обстоятельства здоровья этих граждан и обстоятельства, при которых они были привиты», — приводит её слова ТАСС.

Она отметила, что далее будут результаты патологоанатомической экспертизы, по которым станет понятно, что в конечном итоге повлияло на ситуацию.

Минькова подчеркнула, что делать выводы преждевременно.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Кубани скончались четыре человека — члены одной семьи, которые были вакцинированы.