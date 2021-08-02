На Кубани проверяют сообщения о смерти семьи после вакцинации

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения Краснодарского края проверит обстоятельства вакцинации семьи, якобы умершей после прививки от коронавируса. Об этом сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.
На Кубани проверяют сообщения о смерти семьи после вакцинации
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«Министерство здравоохранения Краснодарского края тоже подключено к этой задаче и сейчас полностью анализирует все обстоятельства здоровья этих граждан и обстоятельства, при которых они были привиты», — приводит её слова ТАСС.

Она отметила, что далее будут результаты патологоанатомической экспертизы, по которым станет понятно, что в конечном итоге повлияло на ситуацию.

Минькова подчеркнула, что делать выводы преждевременно.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Кубани скончались четыре человека — члены одной семьи, которые были вакцинированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить