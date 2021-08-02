На Кубани проверяют сообщения о смерти семьи после вакцинации
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- РИА Новости
«Министерство здравоохранения Краснодарского края тоже подключено к этой задаче и сейчас полностью анализирует все обстоятельства здоровья этих граждан и обстоятельства, при которых они были привиты», — приводит её слова ТАСС.
Она отметила, что далее будут результаты патологоанатомической экспертизы, по которым станет понятно, что в конечном итоге повлияло на ситуацию.
Минькова подчеркнула, что делать выводы преждевременно.
Ранее в СМИ появилась информация, что на Кубани скончались четыре человека — члены одной семьи, которые были вакцинированы.