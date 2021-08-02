В Союзе потребителей прокомментировали сообщения о снижении интереса россиян к покупкам в интернете

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Глава Союза потребителей Петр Шелищ прокомментировал сообщения о снижении интереса россиян к покупкам в интернете и доставке еды.
В Союзе потребителей прокомментировали сообщения о снижении интереса россиян к покупкам в интернете
  • Pixabay

«Существуют культурные стандарты потребителей. Покупка пищи — это уже традиция для человека: прийти, потрогать, выбрать самому», — объяснил он в беседе с «Общественной службой новостей».

По его словам, во время локдауна люди вынужденно приспособились к ситуации, но за год привычки изменить трудно.

Согласно исследованию, проведённому банком «Русский стандарт», за первую половину 2021 года количество покупок в обычных магазинах выросло на 69%. Средний чек покупки в офлайн-режиме составил 1123 рубля против 1040 во втором полугодии 2020-го.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую популярность профессии курьера, отметив, что российское общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.

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