Парки Подмосковья приняли почти 900 тысяч человек за неделю
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минблагоустройства.
«В парках продолжается акция по раздаче воды для всех желающих посетителей. Организована централизованная поставка бесплатной бутилированной брендированной воды в парки Подмосковья на территории 60 городских округов», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.
В числе наиболее посещаемых парков на прошлой неделе — городской парк в Богородском круге, «Пехорка» в Балашихе, Сестрорецкий парк в Клину, парк Толстого в Химках и городской парк в Мытищах.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 7 тыс. жителей проголосовали за благоустройство парков.