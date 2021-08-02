Парки Подмосковья приняли почти 900 тысяч человек за неделю

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Парки Московской области приняли почти 900 тыс. человек за неделю.
Парки Подмосковья приняли почти 900 тысяч человек за неделю
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минблагоустройства.

«В парках продолжается акция по раздаче воды для всех желающих посетителей. Организована централизованная поставка бесплатной бутилированной брендированной воды в парки Подмосковья на территории 60 городских округов», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

В числе наиболее посещаемых парков на прошлой неделе — городской парк в Богородском круге, «Пехорка» в Балашихе, Сестрорецкий парк в Клину, парк Толстого в Химках и городской парк в Мытищах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 7 тыс. жителей проголосовали за благоустройство парков.

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