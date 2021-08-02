Парки Подмосковья приняли почти 900 тысяч человек за неделю

Парки Московской области приняли почти 900 тыс. человек за неделю.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минблагоустройства.

«В парках продолжается акция по раздаче воды для всех желающих посетителей. Организована централизованная поставка бесплатной бутилированной брендированной воды в парки Подмосковья на территории 60 городских округов», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

В числе наиболее посещаемых парков на прошлой неделе — городской парк в Богородском круге, «Пехорка» в Балашихе, Сестрорецкий парк в Клину, парк Толстого в Химках и городской парк в Мытищах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 7 тыс. жителей проголосовали за благоустройство парков.