Эксперт рассказал, как реанимировать упавший в воду мобильный телефон

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал, что делать, если мобильный телефон по неосторожности упал в воду.
Эксперт рассказал, как реанимировать упавший в воду мобильный телефон
  • РИА Новости

В первую очередь нужно снять с него чехол и положить смартфон на сухую поверхность, рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Категорически нельзя его включать, это грозит коротким замыканием. Если он был до этого включён, смартфон надо выключить и достать батарею для просушки, а также сим-карту. Сам аппарат, батарея и «симка» должны сохнуть минимум сутки», — посоветовал эксперт.

По словам Деева, ни в коем случае нельзя класть смартфон и его части на батарею, а также погружать их в рис или соль, как советуют некоторые блогеры.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин беседе с Inforeactor дал советы по эксплуатации машин в жару.

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