В Подмосковье лесная амнистия затронула около 140 тысяч земельных участков

Лесная амнистия в текущем году затронула порядка 140 тыс. земельных участков в Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Лесная амнистия. Она коснулась дополнительно в этом году порядка 140 тыс. участков. Эта инициатива была поддержана президентом, она позволяет внести ясность в коттеджных населённых пунктах, земли которых регулируются Лесным кодексом. Это касается очень многих семей Подмосковья», — сказал Воробьёв.

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