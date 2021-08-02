В Подмосковье лесная амнистия затронула около 140 тысяч земельных участков
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
«Лесная амнистия. Она коснулась дополнительно в этом году порядка 140 тыс. участков. Эта инициатива была поддержана президентом, она позволяет внести ясность в коттеджных населённых пунктах, земли которых регулируются Лесным кодексом. Это касается очень многих семей Подмосковья», — сказал Воробьёв.
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