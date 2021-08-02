Более 80% сотрудников Мособлдумы привились от коронавируса

Более 80% депутатов и работников Мособлдумы прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Большинство депутатов и сотрудников Мособлдумы — более 80% — прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Многие сделали прививки ещё в начале года, поэтому сейчас пошли уже на второй круг — на ревакцинацию», — приводятся на сайте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он уточнил, что в регионе развернули более 350 пунктов вакцинации от COVID-19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ежедневно на вакцинацию от коронавируса записываются 75—80 тыс. жителей региона.