В Подмосковье возбудили дело из-за найденной на улице с вещами девочки

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В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело по факту оставления двухлетней девочки в опасности на одной из улиц Жуковского.

«3 августа 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Жуковского была обнаружена двухлетняя девочка, при которой была сумка с вещами», — говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области.

Ребёнок был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Ранее, как сообщало ФАН, прокуратура Московской области инициировала проверку по факту обнаружения малолетней девочки без присмотра взрослых в Жуковском.

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