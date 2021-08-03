В Подмосковье возбудили дело из-за найденной на улице с вещами девочки
«3 августа 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Жуковского была обнаружена двухлетняя девочка, при которой была сумка с вещами», — говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области.
Ребёнок был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.
Ранее, как сообщало ФАН, прокуратура Московской области инициировала проверку по факту обнаружения малолетней девочки без присмотра взрослых в Жуковском.