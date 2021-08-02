Под Волгоградом проходят учения по подводному вождению для танкистов ЮВО

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На полигоне Прудбой под Волгоградом проходят практические занятия по подводному вождению танков Т-72Б3 и Т-90А. В них принимают участие около 600 танкистов соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО).
Под Волгоградом проходят учения по подводному вождению для танкистов ЮВО
  • © пресс-служба ЮВО

Об этом сообщают Novostivolgograda со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

В ходе учений механикам-водителям нужно преодолеть водную преграду шириной около 100 м, передвигаясь по дну водоёма на глубине до 5 м при нулевой видимости, ориентируясь только по приборам.

Перед проведением практических занятий танкисты оборудуют свои боевые машины специальными воздуховодами.

В свою очередь, в экипировку военнослужащих входят индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.

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