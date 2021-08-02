Под Волгоградом проходят учения по подводному вождению для танкистов ЮВО
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Об этом сообщают Novostivolgograda со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
В ходе учений механикам-водителям нужно преодолеть водную преграду шириной около 100 м, передвигаясь по дну водоёма на глубине до 5 м при нулевой видимости, ориентируясь только по приборам.
Перед проведением практических занятий танкисты оборудуют свои боевые машины специальными воздуховодами.
В свою очередь, в экипировку военнослужащих входят индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5.
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