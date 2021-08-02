В Новосибирске четверо госпитализированы в результате ДТП

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Травмы при столкновении двух легковых автомобилей в одном из районов Новосибирска получили четыре человека, они госпитализированы.
В Новосибирске четверо госпитализированы в результате ДТП
  • РИА Новости

Об этом пишет Nation News со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.

По уточнённым данным, авария произошла в Октябрьском районе регионального центра.

Участниками ДТП стали Kia Rio и Ford Focus.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека: водители обоих транспортных средств и два пассажира автомобиля Kia Rio, все они доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее передавало ФАН, в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.

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