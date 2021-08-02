В Новосибирске четверо госпитализированы в результате ДТП
- РИА Новости
Об этом пишет Nation News со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.
По уточнённым данным, авария произошла в Октябрьском районе регионального центра.
Участниками ДТП стали Kia Rio и Ford Focus.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека: водители обоих транспортных средств и два пассажира автомобиля Kia Rio, все они доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как ранее передавало ФАН, в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.